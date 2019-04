mentre percorreva a piedi la strada statale 186, non distante dalla circonvallazione di Monreale: addosso aveva ancora gli indumenti usati per la rapina, immortalati dai sistemi di videosorveglianza dell’esercizio, e nella tasca del giubbotto nascondeva l’arma con cui aveva minacciato il benzinaio, una pistola a tamburo Harrington & Richardson Arms, priva di cartucce. Era priva di qualsiasi tipo di punzonatura o altri segni di riconoscimento, quindi clandestina. Una volta bloccato, Ferraino è stato arrestato.

Il rapinatore non si aspettava la reazione della vittima, che tentando di disarmarlo lo ha bloccato per un braccio, mettendolo in fuga. Il malvivente, entrato ieri in azione nell'area di un distributore di carburanti in viale Regione Siciliana, nei pressi di via Perpignano, è poco dopo finito in arresto.. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico e del commissariato Porta Nuova, che grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima anno rintracciato in breve tempo il malvivente.