l’acquisizione delle immagini dal sistema e l’identificazione, tramite il numero di targa, del proprietario dell’autovettura che sarà ora sottoposto alle indagini di polizia giudiziaria.

Il responsabile ora rischia l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da mille a diecimila euro, per il reato di abbandono di animali previsto dall’articolo 727 del codice penale.

I cuccioli sono stati assistiti ed affidati al canile sanitario di Carini.

Sono vivi per miracolo due cuccioli abbandonati ieri, nella giornata della Pasquetta, sul lungomare Cristoforo Colombo di Carini, nel Palermitano.. Insospettito, ha lanciato l'allarme via radio, permettendo ad una pattuglia di recarsi in pochi minuti sul posto. Gli agenti, increduli, hanno accertato che si trattava di una cuccia: all'interno due cagnolini meticci, destinati così a morte sicura.subito