Il sistema Montante a giudizio. I pm Maurizio Bonaccorso e Stefano Luciani oggi hanno formulato, al termine di un’articolata requisitoria, le richieste di pena nei confronti dei sei imputati che hanno optato per il rito abbreviato. Il processo si celebra davanti alla Gup Graziella Luparello. Udienza a porte chiuse oggi all’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta: presente anche il procuratore capo Amedeo Bertone. Le richieste di pena: Antonello Montante, 10 anni e 6 mesi , l’ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta Gianfranco Ardizzone, 4 anni e 6 mesi, del sostituto commissario della Polizia di Stato Marco De Angelis, 6 anni e 11 mesi, per l’attuale questore di Vibo Valentia Andrea Grassi, 2 anni e 8 mesi, per il capo della security di Confindustria Diego De Simone Perricone, 7 anni 1 mese (ex appartenente della Polizia). I pm hanno chiesto l’assoluzione per l’ex dirigente della Regione Siciliana Alessandro Ferrara.I due magistrati hanno sviscerato i tratti più salienti dell’inchiesta Double Face che un anno fa ha smascherato un sistema illecito creato dall’ex numero 1 di Sicindustria e simbolo per diverso tempo dell’Antimafia siciliana. La Procura ha insistito sull’esistenza dell’associazione a delinquere. Il metodo utilizzato da Antonello Montante per “cooptare gli associati” era quello della raccomandazione a tutti i livelli.