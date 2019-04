Spettro scomparso da anni nell'agenda politica nazionale, il contrasto alla criminalità organizzata, e a Cosa nostra in particolare, riappare nei radar del dibattito nazionale. Tanto da scomodare i vertici massimi dei partiti in questa caldissima settimana siciliana. Ci ha pensatoa battezzare il 25 aprile come “festa della liberazione dalla mafia” programmando per giovedì una tappa da ministro degli Interni a Corleone. Evento che precederà una fitta agenda d incontri, ma da leader della Lega, in vista delle amministrative di domenica. Il tour di sei comizi in due giorni prevede tappe a Monreale, Bagheria e Caltanissetta (giovedì); Motta S. Anastasia, Gela e Mazara del Vallo (venerdì). Venerdì sarà in Sicilia anche l'altro vicepremier,, che parlerà alle ore 19.30 in piazza Garibaldi a Caltanissetta a sostegno del candidato sindaco Roberto Gambino. Ma prima toccherà a, segretario del Partito democratico, rinfrescare la verve antimafiosa dei dem con la sua visita in programma domani a Castelvetrano, dove nel pomeriggio è in programma un comizio a sostegno del candidato sindaco del Pd Pasquale Calamia. “La tappa siciliana del segretario Zingaretti assume una particolare valenza perché si svolge nella città feudo del superlatitante Matteo Messina Denaro – si legge in una didascalica nota del partito - ritornato recentemente alle cronache politiche e giudiziarie nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto due imprenditori nel settore dell’energia sostenibileEd eccola la frecciata, o stilettata, al rivale leghista. I dem rimarcano con segno deciso la scomoda posizione del Capitano, che viene in Sicilia a predicare la liberazione dalla mafia proprio nei giorni dell'indagine che ha toccato il suo fedelissimo e il re dell'eolico Nicastri."Il 25 aprile, per celebrare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell'Italia, sarò in mezzo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Corleone per ringraziarli del fatto che ogni giorno rischiano la loro vita per liberare la Sicilia e l'Italia dalla mafia – ha detto il leghista -. Sarà l'occasione per inaugurare la nuova sede del commissariato di polizia, al cui ingresso verrà scoperta una targa che ricorda tutte le vittime di mafia e sarà di buon auspicio per le future battaglie”. La scelta di Salvini di edulcorare il significato antifascista della Liberazione è stata stigmatizzata anche dal socio di governo Di Maio: "Trovo molto grave che qualcuno arrivi a negare il 25 aprile", ha detto il leader grillino.