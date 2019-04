In occasione della Giornata Mondiale dell'Asma, sabato 4 maggio 2019 dalle ore 09:30 alle 13:30, presso il Giardino Vincenzo Florio (Case Rocca) di Viale del Fante 29 – Palermo, si svolgerà la Manifestazione gratuita “Fumo Asma Movimento”, organizzata dal Presidente della VI Circoscrizione del Comune di Palermo (Michele Maraventano) e dal Comitato Educativo della VI Circoscrizione (Arch. Rossella Giletto), in collaborazione con l’IBIM CNR (Dott.sse Stefania La Grutta e Laura Montalbano), il Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo (Prof.ssa Marianna Bellafiore), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (Prof. Giovanni Caramazza) e l’Associazione Sportiva “NOW Team A.S.D.” (Avv. Marco Castagnetta).La Giornata FAM è organizzata allo scopo di prevenire le malattie respiratorie, il tabagismo e l’obesità infantile, promuovere uno stile di vita sano ed i benefici dell’attività fisica, diffondere la pratica delle discipline sportive, per una migliore qualità di vita dei Bambini e degli Adolescenti.Nel corso della manifestazione sarà possibile:- Effettuare la misurazione del respiro e del CO per valutare il tabagismo (IBIM-CNR e LILT);- Valutare lo stato nutrizionale ed i fattori di rischio dell'obesità infantile (Università di Palermo);- Ricevere consigli e informazioni dagli Esperti, Medici (Associazione Medico Sportiva - Palermo, FederAsma & Allergie Onlus) e dai Componenti del Comitato Educativo VI Circoscrizione;- Ricevere informazioni su Triathlon ed Atletica Leggera (Atleti e Podisti della Now Team A.S.D.);- Seguire percorsi ludico-motori specifici: Circuito cronometrato da percorrere di Corsa (NOW Team A.S.D.), Minipartite di Calcio (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), Giochi sportivi tradizionali (bocce, tiro alla fune, ecc.) organizzati dalla A.S.D. Atletica Mondello, Esibizione ludica in Bike (A.S.D. Tour & Bike);- Assistere alla perfomance interattiva dei Clown di Corsia dell'Associazione Pensiamo In Positivo;- Ricevere gratuitamente: opuscoli informativi sulla lotta al Tabagismo (LILT Sez. Prov. Palermo), Gadget (FederAsma & Allergie Onlus) e Snack pack (Ard Discount di Alioto S.p.A.).È necessario indossare abbigliamento sportivo (tuta e cappellino) e portare una borraccia con acqua. Condurre la bicicletta, per partecipare all’esibizione ludica organizzata da Tour & Bike.