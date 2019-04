Il tribunale del Riesame ha annullato il decreto del giudice per le indagini preliminari e ha disposto la restituzione delle somme su richiesta del legale Michele Calantropo.

La somma percepita ingiustamente, secondo le indagini, ammonta a poco più di 59 mila euro nel caso dei fratelli Geloso (è stata restituita la parte della sorella) e di 135 mila euro per Mimmo Russo e Daniela Indelicato. "Il provvedimento del Riesame ha ristabilito la verità delle cose. I Geloso hanno sempre agito nel rispetto della legalità", spiega l'avvocato Calantropo.

, sorella dell'ex consigliere comunale Giovanni. L'inchiesta è quella sulla truffa dei rimborsi percepiti per le presenze a Sala delle Lapidi e vede coinvolto anche Mimmo Russo , consigliere in carica.che, secondo l'accusa, aveva assunto fittiziamente il fratello. In queste maniera la società aveva ottenuto rimborsi non dovuti per l'assenza del dipendente.