RAGUSA - Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Ragusa dalla Polizia di Stato per estorsione: per comprare cocaina avrebbe preteso da madre e fratelli grosse somme di denaro minacciando di torturarli e ucciderli, compresi i nipoti, e vantandosi di avere amici camorristi nel napoletano. L'arrestato deve rispondere di estorsione e stalking. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura al termine di indagini avviate in seguito alla denuncia delle vittime, terrorizzate dalle minacce e delle richieste estorsive del congiunto, al quale avevano già dato decine di migliaia di euro.L'uomo da più di un anno aveva interrotto ogni rapporto d'affari con i familiari, con i quali gestiva un'attività imprenditoriale. Nonostante i rapporti fossero stati interrotti di comune accordo, l'uomo avrebbe preteso più denaro di quanto era stato stabilito e questo per acquistare. Una volta che i familiari hanno deciso di non soddisfare più le sue richieste, sarebbero stati perseguitati con centinaia di messaggi, telefonate ed e-mail, insulti e minacce fino al culmine dell'estorsione.(ANSA)