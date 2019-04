PALERMO - Numeri da record per il Politeama Garibaldi durante le festività di Pasqua e Pasquetta. Ben 750 visitatori hanno scelto il teatro progettato da Giuseppe Damiani Almeya e inaugurato nel 1877. I turisti hanno particolarmente apprezzato lo scorcio prospettico della Quadriga bronzea del Rutelli, con i cavalli che sembrano scalpitare fra le nuvole. “Il Politeama si conferma come uno dei monumenti più belli e attraenti della città – dice il presidente del CdA della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Stefano Santoro –. Abbiamo da poco varato un piano che prevede la cessione di tutti gli spazi sia interni che esterni per convegni, congressi e feste.