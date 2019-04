LIPARI (MESSINA) - Due traghetti della Caronte&Tourist dopo la tempesta di ieri sono giunti a Lipari, da Milazzo, nella notte per permettere a circa 3 mila turisti di potere partire. I collegamenti con le isole minori sono ripresi dopo due giorni di isolamento. Anche da e per Milazzo viaggiano gli aliscafi della Liberty Lines e per la risacca a Lipari attraccano nello scalo alternativo di Punta Scaliddi.Intanto. I pontili galleggianti di Marina Lunga sono stati danneggiati e uno in particolare è a pezzi.