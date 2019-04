Avvenimenti previsti per oggi, martedì, in Sicilia.1) PALERMO - Sede Pd regionale, via Bentivegna 63 ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della lista del Pd per le elezioni europee. Partecipano il segretario regionale, Davide Faraone, e i candidati nel collegio Isole.2) AUGUSTA (SR) - Capitaneria di porto ore 11:45 Sopralluoghi in Sicilia del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Punto stampa prima dell'ingresso. Alle 15:15 incontro alla Capitaneria di porto di Gela. Punto stampa previsto alle 16.303) MILAZZO (ME) - Al Castello, ore 15:00 Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa parteciperà a un incontro su temi riguardanti il ddl SalvaMare e la campagna plastic-free, l'Area marina protetta Capo Milazzo, lo stop all'inceneritore nella Valle del Mela.4) MESSINA - Multisala Apollo, ore 18:00 Incontro con il regista Nanni Moretti che presenta il suo ultimo film, 'Santiago, Italia'. (ANSA).