Continuano infatti le polemiche tra gli azionisti del governo giallo-verde sulle possibili dimissioni del sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, sull'emendamento "salva Roma" e adesso anche"Leggo che qualcuno arriva persino a negare il 25 Aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave. Non è alzando le spalle e sbuffando che questo Paese cresce" ha scritto il vice premier grillino"E' curioso - ha proseguito il leader del M5S - che coloro chei". Non viene di certo citata la Lega, ma i riferimenti al Carroccio e al collega vice premier leghista sono abbastanza chiari.Rapida è arrivata una dichiarazione dello stessovelata "Il 25 Aprile, per celebrare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell'Italia, sarò in mezzo alle donne e agli uomini della polizia di Stato di Corleone, per ringraziarli del fatto che ogni giorno rischiano la loro vita per liberare la Sicilia e l'Italia dalla mafia. Onorare il passato preparando un futuro migliore, questo faccio da uomo, da padre e da ministro. Le polemiche le lascio volentieri agli altri".Intanto, è notizia dell'ultima ora che il Consiglio dei ministri previsto per le 18 è slittato di almeno un'ora.un provvedimento mirato a dare una mano ai conti della Capitale, ma che Salvini non ne vuole sapere di sostenere: "Non possiamo aiutare solo Roma - ha affermato in questi giorni il vice premier - dobbiamo dare una mano a tutti i comuni in difficoltà". Per poi aggiungere "A Roma un sindaco inadeguato".