PALERMO - Colpi d'arma da fuoco contro una vettura di un uomo che si trovava ieri in campagna a Monreale con la famiglia per la scampagnata di Pasquetta. L'uomo, solo questa mattina tornato a casa in piazza Tenente Anelli al Villaggio Santa Rosalia a Palermo, ha chiamato gli agenti di polizia che hanno cercato le tracce dei bossoli. La vittima ha raccontato ai poliziotti di aver sentito i colpi di arma da fuoco ma di non aver notato inizialmente il parabrezza sfondato e i fori nella carrozzeria.(ANSA)