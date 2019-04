1000 BEATS: il grande evento europeo dedicato al ritmo delle percussioni e della batteria.

A Palermo il 27 - 28 - 29 - 30 aprile 2019.

Stati Uniti e tutti i Paesi Europei incontrano al Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo

docenti di fama internazionale per un programma ricco di lezioni, laboratori ed esibizioni in collaborazione

con il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e della Royal Academy of Music di Copenaghen in

Danimarca.

Artisti:

Ballarò, dove alloggiano, sino al Conservatorio. Attraversando le vie del Centro storico, gustando il cibo da

strada, socializzando con i palermitani, potranno così immergersi in una esperienza totale di vacanza

educativa.

L’evento si rivolge infatti al mercato europeo del turismo giovanile che per l'Organizzazione

Mondiale del Turismo (UNWTO) genera ogni anno entrate per quasi 300 miliardi di dollari.

inediti per la cultura come l’Aeroporto di Boccadifalco ed il bacino Fincantieri del Porto di Palermo. Il Real

Teatro di Santa Cecilia, grazie alla Fondazione Brass Group di Palermo, ospiterà due concerti di musica

Classica e di Jazz.

posto per migrare!”, titolo dell’iniziativa. A Palermo i giovani musicisti incontreranno la comunità africana

di Ballarò e, insieme all’artista senegalese Dioudiou Diouf, si esibiranno in una parata che tra canti, danze

ed il ritmo delle percussioni attraverserà i vicoli del quartiere per una grande festa multiculturale.

Comitato Accademico:

Programma:

VUELING OPENING CONCERT: Ballet Mécanique, “Percussioni, 4 Pianoforti ed aeroplani dal vivo”

Credo in Us (1942), per pianoforte, percussioni e radio. Ballet Mécanique, George Antheil (1924) , per 4 pianoforti, percussioni e due aeroplani, Ensemble Conservatorio

“A.Scarlatti”, Palermo, Direttore Fabio Correnti.

BALLARÓ FEST: “Un bel posto per migrare!”

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA: “I maestri di 1000 Beats incontrano la città”

Gert Mortensen. Marimba, LEIGH HOWARD STEVENS (US). Multiset percussions, ALEXEJ GERASSIMEZ (DE).

CONCERTO DI MUSICA JAZZ: “Peter Erskine, Mark Colenburg e la Palermo Jazz”

PRIMA MONDIALE: “La Nave Fulmine, fosforo e fantasia”, Sinfonia per 100 percussionisti e una nave

Palermo. Tutors: Vito Amato, Sergio Calì, Nino Errera, Luca Bruno. Direttore: Bernard Wulff (DE).

Una Accademia: 1000 studenti, professionisti e appassionati di percussioni e batteria provenienti da Cina,• Leigh Howard Stevens (US) “Il più grande marimbista classico di sempre”, per la rivista TIME• Peter Erskine (US), la storia della batteria Jazz, ex dei Weather Report.• Alexej Gerassimez (DE) percussionista solista della Philarmonic Orchestra di Monaco di Baviera• Mark Colenburg (US) Vincitore di un Grammy per il lavoro sperimentale sulla batteria Jazz ed Hi-Hop.Un Viaggio: 1000 sorprese a Palermo. I musicisti saranno “invitati” a passeggiare ogni giorno da PiazzaUn Festival: 1000 emozioni per tutta la città durante gli eventi aperti al pubblico in luoghi poco conosciuti eUna Missione: Da 1000 città verso una isola al centro dei flussi umani dal Mediterraneo in cerca di “Un bel• Gert Mortensen (DK), The Royal Academy of Music in Copenhagen, Presidente Accademico• Bernhard Wulff (DE), Conservatorio della Svizzera Italiana in Lugano, Presidente Onorario• Fulvia Ricevuto (IT), Conservatorio “A. Scarlatti” in Palermo, Docente e Coordinatore per le Percussioni• Giuseppe Urso (IT), Conservatorio “A. Scarlatti” in Palermo, Docente e Coordinatore per la BatteriaSabato 27 Aprile ore 21:00 - Aereo Club Palermo Beppe Albanese, Aeroporto Boccadifalco, Palermo - Entrata LiberaProgramma: Thomas Gauger, Gainsborough (1965), per Percussioni, Ensemble del Conservatorio “A. Buzzolla”. Adria (RO), Direttore Alberto Macchini. John Cage,Domenica 28 Aprile dalle ore 17:00 - Dai Quattro Canti a Piazza Ballarò, Palermo - Entrata LiberaProgramma: Parata di Percussioni Multietniche con DOUDOU DIOUF GROUP, la comunità africana ed i percussionisti di 1000 BeatsDomenica 28 Aprile ore 21:00 - Real Teatro Santa Cecilia, Via Piccola del Teatro S. Cecilia n. 5, Palermo - Entrata a pagamentoProgramma: Ensemble di percussioni PERCURAMA della Royal Academy of Music di Copenaghen, Danimarca, Solisti: Anders Kann Elten, Hsiao-Tung Yuan, Direttore,Lunedì 29 April ore 21:00 - Real Teatro Santa Cecilia, Via Piccola del Teatro S. Cecilia n. 5, Palermo - Entrata a pagamentoProgramma: Readling Project Trio. Mark Colenburg (US) and Resident band. Palermo Jazz Orchestra feat. Peter Erskine (US). Direttore Giuseppe D’UrsoMartedì 30 April ore 21:00 - Bacino Fincantieri, Porto di Palermo - Via dei Cantieri n.75, Palermo - Entrata LiberaProgramma: Titolo, “Finalmente il tempo è intero #19”. Compositore: Dario Buccino. Esecutori: I Percussionisti di 1000 Beats e gli operai della Fincantieri di