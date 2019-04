1) MAZARA DEL VALLO (TP) - Capitaneria di porto, ore 08:45 Visita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Alle 11:00 arrivo presso il cantiere della Galleria Segesta e conferenza stampa con Anas e Rfi per fare il punto sugli interventi per quanto riguarda viabilità e ferrovie in provincia di Trapani e Palermo.

2) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione del "Cammino sulla Magna Via Francigena" per sensibilizzare nei confronti dei malati di fibromialgia.

3) SIRACUSA - sala stampa "Archimede", piazza Minerva 5, ore 10:30 Il sindaco Francesco Italia, l'assessore alla Polizia municipale e vice sindaco Giovanni Randazzo e il comandante della Polizia Municipale Enzo Miccoli presentano la sezione Ortigia dei Vigili Urbani per affrontare le problematiche legate al turismo e al decoro urbano.

4) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 11:00 Presentazione del II Premio Ecogruppo Italia per il sociale, la cui cerimonia di premiazione è in programma il 27 aprile nel Teatro Ambasciatori. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.

5) CASTELVETRANO (TP) - piazza Matteotti, ore 17:00 Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti partecipa ad una manifestazione elettorale a sostegno del candidato sindaco Pasquale Calamia.

(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 24 aprile in Sicilia