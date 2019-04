12 artisti in gara, campioni di comicità made in Sicily, sono pronti a sfidarsi a suon di canzoni che hanno partecipato almeno una vola al Festival della canzone italiana.

L'8 e il 9 maggio va in scena, al Teatro Al Massimo di Palermo, " Festival...nonostante tutto noi cantiamo".Nella prima serata si esibiranno tutti e 12 gli artisti, ognuno di loro avrà un codice di televoto, alla seconda serata ne accedono 6, gli esclusi dalla gara diventano giurati.Cosi come per Sanremo, ci sarà una giuria di qualità presieduta da Stefania Petyx, il televoto del pubblico da casa, il premio della critica e il podio.Il 9 maggio, alla serata finale, super ospite sarà Giovanni Caccamo, che accompagnato dalla LAB Orchestra canterà 4 brani, rendendo omaggio a Franco Battiato interpretando "La Cura".Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla LAB Orchestra diretta da Antonio Zarcone, che ha riarrangiato tutte le canzoni in gara, l'orchestra di 20 elementi avrà anche una sezione di archi. La conduzione e la direzione artistica sono di Massimo Minutella.Le due serate saranno trasmesse in diretta a partire dalle 21.00 su TRM, canale 13 del digitale terrestre, su Primaradio e sul profilo facebook Casa Minutella.L'ingresso al teatro per le due serate è gratuito, si possono prenotare i posti chiamando il numero 328.800.4000.Cast artistico:Lollo Franco - Spalle al muroCarmelo Caccamo - Mi manchiGiovanna Criscuolo e Chiara Barbagallo - Ma non ho più la mia cittàCarlo Kaneba, Gio D'Angi - Sarà perchè ti amoSasà Salavaggio - SoldiI Sansoni & Maurizio Bologna - Si può dare di piùI 4 Gusti - Vero amoreErnesto Maria Ponte - Il ballo delle incertezzeToti & Totino - Quello che le donne non diconoGiuseppe Castiglia - Tutto quello che un uomoI Petrolini e Giovanni Cangialosi - Grande amoreMarco Manera - Che sia benedettaL'ingresso in teatro alle due serate è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotando al 335.8173190.