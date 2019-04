PALERMO - Accoglienza calorosa per Delio Rossi al suo arrivo nella tarda serata di ieri all'aeroporto 'Falcone-Borsellino'. "Non possiamo parlare di nulla al momento, devo prima parlare con la società", le parole del tecnico che oggi sarà ufficializzato come nuova guida del Palermo che proverà ad agguantare il treno per la serie A.