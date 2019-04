. Manifestazioni sono in corso in diverse marinerie italiane, nel quadro di una protesta nazionale organizzata da Upi (Unione pescatori italiani) e Apmp (Associazione pescatori marittimi professionali) con la partecipazione di Usb (Unione sindacale di base)., e parlano di "spot pubblicitari" dei governi più che di iniziative in grado di risolvere i problemi che attanagliano i pescatori nel quotidiano. "Si pensava che con l’arrivo del nuovo governo il settore potesse beneficiare di cambiamenti positivi – dicono le sigle in un comunicato – ma invece tutto è rimasto come prima".. "Le piccole e medie imprese chiedono maggiore attenzione alle realtà locali di tutte le marinerie d’Italia e d’Europa che si affacciano sul Mar Mediterraneo, che devono essere diversificate dalla grandi imprese di pesca e pesca oceanica", spiegano i sindacati. E poi ancora, avanzano la richiesta di istituire un Osservatorio del Mediterraneo con determinate caratteristiche: "L’associazione Apmp-Upi chiede che in tutte le commissioni dove si parla di pesca vengano coinvolti i pescatori veri e non persone segnalate dalla ‘politica’ o solo universitari, centri studio, biologi; l’Osservatorio che intendiamo non ha l'obiettivo principale di ottenere fondi, ma potrebbe rappresentare una delle soluzioni da utilizzare per la soluzione dei problemi del settore con proposte concrete e monitoraggio dello sviluppo".dalla necessità di un miglior inquadramento dei reati ambientali con punizioni effettive, alla salvaguardia del made in Italy, passando per la rimodulazione delle "quote tonno e pesce spada"; tra i punti del documento però non mancano anche problemi strettamente pratici, come l’urgenza di rivedere il decreto “Ferrettara” che determina l’impiego e la misura delle maglie di una particolare rete, o di riconsiderare le modalità di sbarco con autorizzazione del tonno presso i porti dove ci sono le marinerie di pescatori (“Per esempio a Roccella Ionica non si può sbarcare il tonno”, fanno presente i sindacati). Il documento redatto dai pescatori menziona anche aspetti critici nei piani sulla pesca del cicerello, del rossetto e del bianchetto, oltre all’urgenza, in Calabria, di istituire “Tavoli blu” con cui poter portare all’attenzione del governo varie istanze provenienti direttamente dai pescatori.– come si legge a conclusione del documento congiunto – al fine di evitare il diffondere di malcontento, disperazione, degrado, che potrebbe portare a iniziative di sciopero a oltranza di tutti i lavoratori della pesca italiana, al fine di ottenere garanzie per il diritto al futuro".