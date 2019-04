E' costato la vita a un uomo di sessantacinque anni l'incidente causato stamattina dalla ruota di un. Il mezzo pesante stava percorrendo galleria autostradale del San Gottardo, in Svizzera quando è avvenuto ilLa ruota è andata a sbattere prima contro un autobus che viaggiava sulla corsia opposta, per poi schiantarsi contro un'auto in corsa. L'impatto ha, mentre l'uomo alla guida della vettura è rimasto gravemente ferito. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori per rianimarlo, il sessantacinquenne è morto poco dopo. Illesi sia l'autista del tir sia i passeggeri dell'autobus colpito dallo pneumatico distaccatosi.Il tunnel è rimasto chiuso per alcune ore.