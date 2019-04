Il Gip del Tribunale di Ragusa Ivan Infarinato ha convalidato l'arresto di Emanuele Greco, mantenendo la custodia cautelare in carcere, per il tentato di omicidio nei confronti di Raffaele Giudice avvenuto venerdì scorso per una questione di carattere economico tra i due. Fra i due imprenditori, come già ipotizzato subito dopo l'accaduto, intercorrevano rapporti di lavoro inerenti ai settori degli imballaggi e dell'autotrasporto. I rapporti di lavoro si sarebbero incrinati per pagamenti non andati a buon fine e che avrebbero fatto andare su tutte le furie Emanuele Greco.Una situazione che si è aggravata col passare del tempo fino a creare una forte tensione fra i due, inizialmente verbali e dopo sfociati in colluttazione fisica prima di arrivare all'utilizzo della pistola. Antonio Fiumefreddo, legale di fiducia di Emanuele Greco, sta valutando l'opportunità di rivolgersi al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del suo assistito e intanto precisa che alla base del tentato omicidio vi sono solo interessi di natura economica e non questioni relativi a fatti di mafia.(ANSA).