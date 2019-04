Ne parlano pure, qui, alcuni corleonesi noti, ideologicamente orientati e schietti, con accenti che presentano più di una sfumatura.

“Che un ministro venga a inaugurare un presidio delle forze dell'ordine e a commemorare le vittime di Cosa nostra è un'azione positiva – dice Pippo Cipriani, ex sindaco di sinistra -. Sarebbe magnifico se il ministro dell'Interno tornasse a confrontarsi, lontano dalla campagna elettorale, su altri temi caldi. Quali? Penso all'accoglienza dei migranti che, in Sicilia, è una questione spinosa, alla libertà di circolazione delle armi, ai diritti civili. Magari scoprirebbe che c'è chi non ha le sue stesse idee”.

Ma davvero Corleone – Salvini o non Salvini – è il set naturale di ogni retorica. Bastano una coppola e un ficondindia e, oplà, il gioco è fatto.

Dino Paternostro, altra figura storica di sinistra, è diretto: “Salvini ha sbagliato posto per alimentare le sue polemiche, questa è la terra di Placido Rizzotto. Mi pare che i cittadini siano freddi davanti a una esibizione, sì, chiaramente strumentale".

“Credo che questa visita sia molto positiva – dice, invece, il sindaco Nicolò Nicolosi – a prescindere dalle scaramucce che riguardano soprattutto aspetti ideologici. Il ministro Salvini ha chiarito che lui vuole garantire presente e futuro, categorie che per noi sono essenziali. La mafia è stata largamente debellata, ma lo sviluppo è rimasto indietro. Abbiamo visto, per fortuna, la presenza dello Stato nella lotta, ora occorre che ci sia nella progettazione. Siamo contenti che siete qui, ecco cosa vorrei dire, adesso aiutateci”.

La chiosa è di Nino Iannazzo, ex primo cittadino di centrodestra: “Francamente, potevano pensarla in modo diverso. Se lui viene qui per quello che ha detto, ci sta, va benissimo. Ma se viene soltanto per non andare da un'altra parte...”.

E in fondo ai puntini di sospensione si scorge il mistero doloroso di sempre, che sia espresso o taciuto: riuscirà mai Corleone a essere un luogo di case, vie, sentimenti, destini e persone, come gli altri? E chissà che questa nostra terra tutta intera non possa approdare ad altro, un giorno, che non sia il beffardo dilemma fra cartolina e tragedia. Arancini o mafia?

