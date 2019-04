Il comune di Palermo ha infatti pubblicato sul proprio sito internet il bando per l’affidamento della struttura, al costo di almeno 48 mila euro l’anno per i prossimi sei anni (contro gli attuali 30.415 euro). Il bar, meta quotidiana di tanti turisti, era già finito sulle pagine dei giornali circa un anno fa, quando Palazzo delle Aquile annunciò lo sgombero coatto dell’attuale gestione (i Santoro) per morosità: il Comune riteneva infatti di dover incassare almeno 300 mila euro di arretrati, cifra contestata dai gestori che hanno anche fatto ricorso vedendosi riconosciuto il diritto a restare finché il chiosco non sarà riassegnato.euro l’anno per sei anni (rinnovabili), per un cifra base totale di 288 mila euro. Le offerte dovranno arrivare entro mezzogiorno del 27 maggio e gli attuali gestori potranno partecipare, ma senza alcun diritto di prelazione: nel caso in cui vinca qualcun altro, avranno 20 giorni per lasciare i locali. “Il diritto di prelazione non era previsto quando è stato fatto il primo contratto, circa 25 anni fa”, spiegano dal Comune. Il chiosco, risalente agli anni Cinquanta, è composto da un piano terra e un portico di 158 metri quadrati e da un piano seminterrato di 308 metri quadrati, adibito a laboratorio e deposito; questi ultimi locali sono piastrellati e dotati di canalette per un’areazione aggiuntiva, mentre quelli del piano terra vantano impianti a norma e aria condizionata.