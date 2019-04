Le questioni giudiziarie, a qualunque stadio siano, pesano solo se coinvolgono qualcuno che appartiene al partito dell’altro ed entrambi all’unisono le ritengono gravissime se riguardano qualcuno dell’opposizione.

La vicenda della Raggi, non questa che la vede opporsi all’ex Presidente di Ama, dove non è neppure chiaro cosa abbia fatto, ma quella del 2017 dove era accusata di abuso di ufficio e falso in atto pubblico, fu emblematica.

Un avviso di garanzia per un atto dovuto è una cosa diversa, dichiarò Di Maio.

La Raggi naturalmente rimase al suo posto. E poi cosa accadde?

Anzi, intervenne Grillo in persona che con la stessa Raggi si dichiararono soddisfatti, affermando che il falso in atto pubblico era un reato meno grave.

Certo che lo fu, intendo non chiederne le dimissioni e non dimettersi.

Forse, quello, fu uno degli atteggiamenti più sensati dei grillini. La Raggi, infatti, fu sottoposta a processo e venne assolta.

E adesso? Niente, si ritorna all’antica.

Certo che lo è ma, caro Toninelli, deve essere accertato che la corruzione ci sia stata e questo al momento non lo potete decidere né tu né Di Maio né tantomeno Conte. Lo dovranno decidere i magistrati e anche, auspicabilmente, senza pressione mediatica e senza che qualcuno abbia già deciso al loro posto.

Naturalmente la gravità del reato per il quale sei indagato non c’entra nulla, caro Toninelli, c’entra solo se il reato lo hai commesso o no.

Il tema, spesso liquidato, come mera contrapposizione tra garantisti e giustizialisti, in verità investe l’idea stessa del Diritto, cioè il concetto che si ha del Diritto e la realizzazione di questo concetto.

Se devo fare un accostamento somiglia di più a Siri, l'assistente digitale sviluppato dalla Apple, perché all’inizio della storia sembrava ripetere:” non so se ho capito bene”.

Naturalmente mi fa rabbrividire leggere nel blog dei grillini che nessuno può nascondersi dietro la presunzione di innocenza di fronte all'ipotesi di un reato di corruzione.

Non è un delirio, è proprio così!! La presunzione di innocenza certe volte vale e certe volte no.

