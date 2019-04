Corleone

Poco prima, dal palco di Monreale, dove si è recato per sostenere la candidatura di Giuseppe Romanotto, Salvini ha spiegato che "con i soldi risparmiati nella battaglia contro l’immigrazione clandestina quest’anno cominceranno a lavoratore ottomila tra poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco. Meno clandestini e più carabinieri".

A Palermo, il ministro dell'Interno si è soltanto avvicinato ma al sindaco del capoluogo siciliano, suo acerrimo oppositore sul "decreto sicurezza", Salvini ha lanciato un messaggio chiaro: "Si occupi dei palermitani". Prima addirittura, raccogliendo un'esortazione dal pubblico, il leader della Lega ha finto di non conoscerlo: "Orlando chi? Non conosco Orlando, - ha detto, sul palco di Bagheria, facendo esplodere la piazza in un applauso; poi ha aggiunto -: Ogni volta che mi chiamano per dirmi arriva un barcone, lui dice me li prendo io a Palermo. Non faccia il fenomeno".poi se avanza qualcosa arriverà ai cittadini stranieri. È buon senso e legittima difesa. Questo mi è costato minacce e probabilmente qualche processo, ma vado avanti. Se devo andare a processo perché ho difeso i confini e gli italiani lo faccio a testa alta e con orgoglio e continuerò a dire no, no, no".A Bagheria, Salvini ha tenuto un comizio a piazza Matrice per il candidato sindaco Gino Di Stefano. "Attenti per chi votate a Bagheria, perché quello che doveva essere il sindaco del cambiamento non mi pare abbia ben operato, ma non voglio fare polemica", ha detto, concludendo il comizio a Bagheria e riferendosi al sindaco uscente Patrizio Cinque del M5s, coinvolto in inchieste giudiziarie., ufficiale dei carabinieri assassinato proprio a Monreale dalla mafia la sera del 3 maggio 1980. Il militare, originario di Taranto, stava rientrando a casa, insieme a sua moglie e sua figlia di quattro anni, dopo aver assistito alla processione per la festa del Santissimo Crocifisso. L'ufficiale aveva in braccio la figlia Barbara addormentata quando i sicari di Cosa nostra gli spararono numerosi colpi di arma da fuoco. Basile fece da scudo a sua figlia per proteggerla dai proiettili. Morì poi subito dopo in ospedale.Il tour siciliano del leader della Lega proseguirà alle 21 a, insieme al sottosegretario Stefano Candiani, dove Salvini presenterà il candidato sindaco Oscar Aiello e i candidati della lista della Lega. Domani, invece, sarà a, ae a