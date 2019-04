. Presenti tra gli altri il capolista Corradino Mineo, i segretari provinciali di Rifondazione comunista, Vincenzo Fumetta, e Sinistra Italiana, Gandolfo Albanese, i tre portavoce di Sinistra Comune e l'assessore comunale Giusto Catania. “La rimozione della parola 'sinistra' non ha avuto un ruolo secondario nell'aver fatto avanzare una cultura di destra – dice Mineo -. L'Europa è decisiva ma quella che noi vogliamo è un'Europa della solidarietà: il salario minimo europeo, il green new deal, la lotta alle disuguaglianze. Se l'Europa è questa, l'Europa non è un indebolimento della sinistra. E il fato che sia Putin sia Trump cerchino di schiacciarla dimostra la sua potenzialità”.Mineo parla anche di mafia e corruzione: “La corruzione è la grande incubatrice delle mafie. Guardate a quello che sta succedendo sul caso Siri-Arata-Nicastri. La mafia è anche borghesia mafiosa, non solo killer. Certi ambienti della sinistra in passato hanno dato credito a figure come quella di Montante”. La lista si rivolge anche all'elettorato che ha scelto i 5 Stelle: “C'è una questione politica: come si fa a uscire dalla situazione attuale? I 5 Stelle dovrebbero abbandonare Salvini – dice Mineo -. Abbiamo le carte in regola per parlare all'elettorato dei 5 Stelle. Non siamo contro il sostegno ai poveri o il grido 'onestà' ma non accettiamo questa subalternità a Salvini”. E infine c'è il tema della lotta ai nazionalismi: “Non si baratta l'ordine con la libertà, dice bene il Presidente della Repubbilca”, aggiunge Mineo. Il 3 maggio manifestazione pubblica a Palermo, “perché la nostra campagna deve essere di dialogo con le persone”, conclude il capolista."La lista della Sinistra con cui ci presentiamo in queste elezioni europee - dichiara Vincenzo Fumetta segretario provinciale di Rifondazione Comunista-- è l'unica che nel parlamento europeo può opporsi alle politiche di Junker e delle destre che finora ci hanno soffocato. ""Una lista che ha avuto la capacità di superare le appartenenze e uscire fuori dal recinto dei partiti che la compongono. Una lista capace di raccontare tante storie e che vede protagoniste le battaglie dei territori" - asserisce Gandolfo Albanese, Segretario Sinistra Italiana Palermo."Ci riconosciamo nella candidatura di Corradino Mineo perchè rappresenta per noi l' aspirazionne al confronto fra mondi differenti e all'apertura verso esperienze altre, che da sempre caratterizza Sinistra Comune" - dicono i tre portavoce di SC : Luigi Carollo, Mariangela Di Gangi e Antonella Leto