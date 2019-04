Un bacio in bocca in un selfie, una provocazione e una dimostrazione di solidarietà con i diritti degli omosessuali. Matilde Rizzo e Gaia Parisi due studentesse nissene sono diventate le protagoniste della rete, dei social, oggi si parla solo di loro. Migliaia di like e condivisioni del bacio saffico delle due attiviste delle associazioni studentesche “Rete degli studenti medi” ed il circolo Arci Out. Avevano partecipato alla contestazione che c’era stata durante il comizio ma non contente hanno voluto osare di più. Al momento dei selfie che il leader della Lega dedica ai suoi sostenitori sono arrivate le due giovani fanciulle, spacciandosi per sostenitrici ed invece è scattato il bacio della provocazione. “Abbiamo pensato - dice Gaia Parisi - che potesse essere una buona provocazione data la sua non totale apertura mentale nei confronti dell’omosessualità e la sua presenza al congresso delle famiglie di Verona”. Spiazzato il vice premier non si è perso d’animo e ha fatto il selfie, la conseguenza è stato l’intervento immediato di un componente della scorta probabilmente che ha separato le due ragazze. “Un agente ci ha subito separate – spiega Gaia - e lui ha dato una pacca sulla testa a Matilde ed ha detto:auguri e figli maschi”.