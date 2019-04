*Aggiornamento ore 18.12

"L'Espresso sta pubblicando cose fantasiose da mesi. Non ho nulla da dichiarare. Buona fortuna a loro che si divertono a cercare scandali inesistenti". Lo ha detto a Gela il ministro dell'Interno, Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulle rivelazioni del settimanale.

MILANO - Il tesoriere Giulio Centemero, i commercialisti bergamaschi Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni: sono gli "uomini molto vicini a Matteo Salvini" che avrebbero incassato milioni di euro provenienti dalle donazioni fatte alla Lega e da un'operazione immobiliare, secondo quanto si legge in un'inchiesta giornalistica dell'Espresso, in edicola domenica, sulla quale il Pd presenterà un'interrogazione parlamentare. In particolare, "dal 2016 al 2018", mentre andava avanti il procedimento della Procura di Genova per truffa allo Stato nella gestione 'Bossi-Belsito' culminato con il sequestro di 48,9 milioni di euro, fondi su cui i magistrati genovesi stanno ancora indagando per riciclaggio, "più di 3 milioni di euro sono spariti dalle casse della Lega per Salvini Premier, della Lega Nord e delle società da essi controllate, da Pontida Fin a Radio Padania". Si tratta, spiega il settimanale, di "soldi dei sostenitori leghisti usciti dalle casse dei due partiti e finiti, dopo lunghi e complicati giri, a società private e sui conti personali di uomini molto vicini allo stesso Salvini" e cioè "al tesoriere Giulio Centemero, e ai commercialisti bergamaschi Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni (già coinvolti nelle indagini sui fondi della Lega, ndr), tutti e tre con ruoli nell'amministrazione dei conti del partito e fondatori dell'associazione Più Voci, quella finanziata dal costruttore Luca Parnasi con 250 mila euro". Ma non solo loro: quei 3 milioni di euro, scrive ancora il settimanale, sarebbero "approdati a una cerchia strettissima di persone tra cui anche la squadra di collaboratori di Luca Morisi, l'uomo che cura i profili social di Salvini". Sempre nell'inchiesta de l'Espresso, si fa riferimento anche ad "un'operazione immobiliare da 800 mila euro" quando alla guida della Regione c'era Roberto Maroni, "soldi pubblici, dei cittadini lombardi, usati dall'ente pubblico Lombardia Film Commission per comprare un immobile che dieci mesi prima valeva la metà di quel prezzo". Soldi che alla fine "vengono incassati da società molto vicine" a Centemero, Manzoni e Di Rubba. Andromeda Srl, società proprietaria dell'immobile, "ha incassato gli 800 mila euro quando Di Rubba era presidente del Cda della Lombardia Film Commission. Pochi giorni dopo Andromeda ha girato parte della somma a società in strettissimi rapporti con la Lega e i commercialisti di Salvini".(ANSA).