Il giudice per le indagini preliminari ha archiviato l'inchiesta nei confronti di tredici persone, tra medici e personale sanitario, che seguirono il caso.era all'ultima settimana di gravidanza. I medici decisero di intervenire con un parto cesareo, ma la bimba era già morta. I familiari presentarono un esposto. È stata una perizia disposta dal giudice a escludere negligenza e imperizia della struttura sanitaria e dei medici, difesi tra gli altri dagli avvocati Sergio Monaco e Antonio Tito.I periti conclusero la relazione parlando di “evoluzione peggiorativa improvvisa ed imprevedibile”. Ora il Gip scrive che “la mera considerazione, del tutto ipotetica, per la quale forse i sanitari avrebbero potuto operare addirittura entro 10-15 minuti dalla sofferenza fetale che si manifestò non basta certo a fondare un'ipotesi di responsabilità penale”. Da qui l'archiviazione, chiesta dal sostituto procuratore Enrico Bologna.