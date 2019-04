Al presidente della Lega di serie B, il sindaco ha ribadito che l’amministrazione comunale attende di conoscere dagli organi di governo del calcio le relative determinazioni circa la situazione societaria e ciò anche al fine di assumere, di concerto con la presidenza del Consiglio comunale, ogni utile iniziativa inerente la concessione dello stadio comunale Renzo Barbera, attualmente in discussione presso l’organo consiliare".

E per farlo si rimette alle valutazioni degli organi sportivi competenti, la Lega di serie B, soprattutto nell'ottica di un rinnovo della concessione dello stadio Renzo Barbera attualmente concessa al club rosanero in regime di prorogatio.ha avuto nella giornata di ieri e di oggi dei contatti con il presidente della lega calcio di serie B, Mauro Balata, in merito alle notizie sulla cessione della proprietà del Palermo calcio.non sia un bis della sconsiderata operazione che pochi mesi fa vide come protagonisti gli inglesi di Sport Capital Group spariti dai radar di viale del Fante dopo poche settimane. Questa volta, però, il sindaco mette sul piatto un valore importante come la concessione dell'impianto di viale del Fante che rappresenta un punto fermo per qualsiasi club calcistico professionista che voglia operare nel capoluogo siciliano. Il pallino adesso è nelle mani della Lega calcio di serie B che dovrà accertare la solidità economica della nuova proprietà e la credibilità dell'operazione. Senza queste garanzie Palazzo delle Aquile non sembra intenzionata a concedere il Barbera ai rosanero.