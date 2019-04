allora penso si sia superato qualsiasi limite. Questi non sono di centrodestra, questi pensano solo ai cazzi loro. Evitate di eleggere questa destra, gente che ha venduto qualsiasi ideale per la poltrona in cui sono seduti".Piazza piena a Caltanisetta per il vicepremier Luigi Di Maio. Il leader M5S, prima di salire sul palco di piazza Umberto, ha attraversato la platea tra selfie e strette di mano. Poi, una volta salito sul palco ha risposto a chi lo chiamava dalla piazza interrompendolo: "E' bellissimo essere qui con voi". Prima, Di Maio ha incontrato il capogruppo M5S all'Ars Giancarlo Cancelleri e Roberto Gambino, candidato sindaco del Movimento a Caltanisetta. "La Sicilia è sempre una meraviglia", è il post su facebook con cui il vicepremier ha rilanciato l'immagine dell'incontro.a sapere che in Sicilia non vengono recepiti. E allora quando dicevano non lo votate Musumeci perché lui sarà una brava persona ma è quello che c'è dietro, a partire da Miccichè. E allora vi chiedo, a Caltanissetta non facciamo lo stesso errore. Quando la legge arriva a non approvare una legge sulla corruzione o a non approvare tagli dei vitalizi penso che questi non sono di centrodestra, questi pensano solo ai cazzi loro". Questi del centrodestra, dice il vicepremier, "vincono e se ne fottono" perché "dopo avere vinto non fanno nulla più". Alla Regione Siciliana "ormai mezza giunta è indagata" con "banditi politici che hanno massacrato la regione" ha proseguito Di Maio."C'è un unico regista - ha insistito il vicepremier - dietro questo centrodestra in Sicilia. Ed è lui... Dice che se tagliamo i vitalizi poi non ha i soldi per vivere. Io voglio dire una cosa a Miccichè, se vai alle poste puoi domandare il reddito di cittadinanza. Ma non far perdere alla regione 70 milioni di euro"."La Sicilia è la seconda regione sul reddito di cittadinanza. Tantissimi commercianti mi dicono lo sai che tanta gente sta venendo a spendere da me. Oggi è inutile andare ad un centro per l'impiego è un'umiliazione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Caltanissetta per un'iniziativa elettorale per le amministrative. "Arriveranno tremila persone in più nei centri per l'impiego - ha aggiunto - per cominciare a dare lavoro a chi cerca lavoro. Perché qui non c'è gente che non vuole lavorare, c'è gente che non sa dove cercarlo. Quota 100 l'abbiamo fatto per i giovani. Certo siete una regione a statuto speciale, ma credetemi non so quante volte ho detto a questa giunta non badiamo ai colori facciamo qualcosa per i siciliani. Domenica mettiamogli un poco di paura democratica, eleggiamo un sindaco 5 stelle a Caltanissetta"."Io ve lo prometto: entro questa estate faremo una legge che non consentirà più di far nominare i direttori generali delle aziende sanitarie dalla politica. Perché la sanità è diventata un bancomat della politica" ha aggiunto Di Maio."Anche da noi si sbaglia. Ma quando qualcuno di noi sbaglia, lo buttiamo fuori in 30 secondi. Io pretendo lo stesso dalle altre forze politiche soprattutto se stanno al governo. Se qualcuno viene coinvolto in inchieste, specialmente di mafia e corruzione, lo si manda in panchina. Poi eventualmente lo si richiama. Quando si litiga, non è importante la lite in sé, ma il perché si litiga. E il difendere le istituzioni dalle inchieste di mafia e corruzione è un buon motivo" ha aggiunto sempre Luigi Di Maio.