Sono onorata di rappresentare la Lega e di essere accanto al mio leader Salvini - afferma in una nota -. La mia candidatura è al servizio dei siciliani e della mia provincia, mi sono sempre battuta per la mia gente e per Mazara".

PALERMO - Continua il tour elettorale in Sicilia di Matteo Salvini. Il leader della Lega questa sera sarà a Mazara del vallo, alle 21, per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco del Carroccio Giorgio Randazzo. Con Salvini ci saranno anche Igor Gelarda, responsabile Enti locali della Lega in Sicilia e la mazarese Maricò Hopps, entrambi candidati alle Europee di maggio. "