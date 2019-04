al partito di Silvio Berlusconi, facendo del forzista il gruppo più numero del consiglio di quartiere: si tratta di Daniele Armetta, eletto con il Mov139, e Vincenzo Sandovalli, eletto in Democratici e popolari.il rilancio dei quartieri periferici e riponiamo grande fiducia nel segretario cittadino Andrea Mineo e nel suo lavoro per il partito”, dicono Sandovalli e Armetta. “Forza Italia cresce e si rinnova a partire dai territori – commenta Andrea Mineo, commissario del partito - Do il mio caloroso benvenuto ai consiglieri e porgo loro i migliori auguri di buon lavoro. Il gruppo consiliare di Fi diventa il più numeroso con ben cinque consiglieri, infatti i nuovi ingressi vanno a sommarsi ai nostri eletti Natale Puma, Fabio Costantino e Pietro Gottuso. Il partito sarà al loro fianco”.