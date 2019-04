A.G. donna palermitana di 38 anni, M.N., 46enne, accusati di furto e tentato furto aggravato su auto e P.T.B.D., 21ennec cusato di furto aggravato ai danni di un market cittadino.

in via Chiavettieri dopo la segnalazione di una macchina con i vetri infranti. Il mezzo era stato passato al setaccio dalla 38enne, che aveva anche violato la sorveglianza speciale. L'uomo è invece stato sorpreso in via Buccheri La Ferla, mentre armeggiava su una Fiat Panda parcheggiata. Alla vista degli agenti

ha lasciato cadere a terra alcuni arnesi di metallo tentando la fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Il 21enne è invece stato arrestato dopo aver messo a segno un colpo in un supermercato di via Orsini.

agente libero dal servizio, nella centralissima via Ruggero Settimo, ha notato una donna che inseguiva un uomo. Il poliziotto è riuscito a raggiungerlo e grazie alla collaborazione dei colleghi di una pattuglia dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lo ha bloccato ed immobilizzato: era fuggito con diversi capi di abbigliamento da un'attività commerciale in centro.

In azione anche i poliziotti del commissariato "Centro", che hanno arrestato un 34enne per spaccio in via dei Carrettieri. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva alcune dosi ad un cliente, mentre nelle vicinanze è stata trovata una nicchia in cui aveva nascosto 50 euro in contanti e le dosi di hashish da spacciare.

I due abusivi sono stati fermati in via Palinuro ed in via Pignatelli Aragona, allontanati e denunciati.

Il bilancio della polizia è decine di interventi con cinque arresti e di due denunce nei confronti di posteggiatori abusivi, sorpresi nel centro città e in periferia. A finire in manette,