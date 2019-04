Sale la polemica sul Trieste Running Festival, in programma dal 3 al 5 maggio, e l'esclusione degli atleti africani dalla mezza maratona, per fermare il mercimonio, a detta degli organizzatori. 'Follia', Di Maio ritiene giusto combattere lo sfruttamento, ma sbagliato il modo, 'così il problema si aggrava' spiega il vicepremier. E Giorgetti annuncia un'indagine interna per fare chiarezza: 'Ma serve uno stop agli scafisti dello sport', dice il sottosegretario. Dal Pd Zingaretti attacca: 'La Lega lasci in pace il mondo dello sport'. Intanto la Procura della federazione di atletica apre un fascicolo. E' bufera sui social.