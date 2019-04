PALERMO - Un uomo di 54 anni ha fatto irruzione ieri sera nella chiesa di San Filippo Neri a Palermo con un coltello e ha tentato di ferire il parroco argentino Miguel Angel Pertini e il sacrestano. Ma è stato bloccato da un fedele. In evidente stato di alterazione psicofisica è stato messo in fuga. E' stato fermato poi dai carabinieri. Si trova adesso in attesa del processo per direttissima.