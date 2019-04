immondizia e perfino parti di automobili. L'iniziativa è di un gruppo di giovani universitari, studenti del corso di laurea Magistrale in Scienze della Natura dell'Università di Palermo, che questa mattina si sono dati appuntamento ad Acqua dei Corsari per ripulire il litorale da frigoriferi, tavoli e ingombranti di ogni tipo.e la sua bellissima costa sud, deturpata dai rifiuti - dice il consigliere comunale Toni Sala, che ha preso parte all'iniziativa - Un gesto che deve fungere da stimolo per tutti e in primo luogo per l'amministrazione comunale: questa costa è il biglietto da visita della città e merita di restare pulita. Servono controlli e sanzioni contro gli incivili, incoraggiando quanti invece, come associazioni e gruppi spontanei, si impegnano ogni giorno per rendere Palermo più bella: bisogna fare rete per eliminare definitivamente tutti i rifiuti dal litorale".