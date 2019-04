Micciché ha con sé i i maggiori esponenti forzisti in Sicilia. Ci sono esponenti del governo regionale come l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera e l'assessore agli Enti locali Bernadette Grasso. Ci sono le altre due candidate in quota Fi Gabriella Giammarco e Giorgia Iacolino. E poi ci sono Renato Schifani, Riccardo Savona, Michele Mancuso, Tommaso Calderone e ancora Giulio Tantillo, Andrea Mineo e Fabrizio Ferrara. "C'è tutto il partito" è il commento di Micciché che si dice commosso di fronte al teatro pieno.

"Il reddito di cittadinanza è un presa per i fondelli".. Il commissario di Forza Italia commenta le dichiarazioni di Luigi Di Maio entrando alla presentazione della. "La vera natura del reddito sta vendendo fuori e mi dispiace che la gente ci abbia creduto. Ammesso che ci fosse, sarebbe negativo perché lascia la gente a casa senza lavoro. La cosa assurda è che però non c'è nessun reddito".. "Fino a prova contraria da quando non c'è più il centro destra in Sicilia non si spendono più i fondi strutturali e non si fa più niente. Magari tornassero i governi di una volta. Il passato governo si è mangiato la Sicilia. L'attuale governo invece sta provando a rimettere in piedi le cose".. "Qui accadrà quello che succederà in tutta Italia. L'onda populista avrà il suo successo ma durerà poco. Poi la gente capirà. Purtroppo quando viene presa la pancia delle persone purtroppo è difficile spiegare come stanno le cose.". "Avrà certamente successo come in tutta Italia. Dicono che avrà il 30 percento. Facciamo una scommessa: Forza Italia arriverà al 20 percento, vediamo chi si avvicina di più al risultato"."Il fatto che Pogliese sia andato via mi dispiace perché è il sindaco di Catania ma non sono sicuro che non voterà Forza Italia". La questione dell'abbandono di Pogliese viene toccata anche sul palco del Teatro Savio di Palermo