Sono le Province il nuovo argomento di scontro nella maggioranza giallo-verde. 'Sono inutili e costosi poltronifici ma sentite la Lega', attacca Di Maio in merito alla notizia di un loro ritorno indicato nelle linee guida della riforma degli enti locali. Pronta la replica del Carroccio: 'I 5S non possono cambiare idea ogni giorno su tutto'. E Salvini rincara: 'Servono per dare servizi ai cittadini'. Sul tema interviene anche il Pd: 'Le resuscitano per aumentare le poltrone', scrive su Facebook Renzi.