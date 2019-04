Il perito di parte ha specificato che la vittima “non è mai stata in pericolo di vita”. Da qui la condanna per lesioni, con l'aggravante dei futili motivi, inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Filippo Lo Presti.

A Sandragasse Sunassee sono stati inflitti tre anni e mezzo di carcere. Ne rischiava quattordici. Decisiva è stata la consulenza del perito nominato dai difensori dell'imputato, gli avvocati Giovanni Di Trapani e Giovani Morgante.divenne il luogo di una lite fra il mauriziano, molto noto in città per le sue battaglie in nome dell'integrazione, e un connazionale. Quando intervennero i poliziotti quest'ultimo si trovava per terra con una ferita alla nuca. Era stato colpito con un coltello che l'imputato aveva trovato nell'abitazione. Sunassee, anche lui rimasto ferito, ha sempre raccontato di essersi solo difeso e che la lite era scoppiata perché lui si era rifiutato di consumare della droga.di una ferita superficiale al collo e di un taglio non profondo alla nuca.