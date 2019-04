- Un corriere di droga che trasportava 540 grammi di marijuana in un borsone contenente spigole è stato arrestato da militari della guardia di finanza di Ragusa. L'uomo, un nigeriano di 23 anni richiedente asilo, è stato bloccato e perquisito al terminale dei bus dove era arrivato con un pullman proveniente da Catania, città dove, ipotizzano gli investigatori, avrebbe comprato il pesce per tentare di non fare trovare la sostanza stupefacente ad un eventuale controllo con cani antidroga.