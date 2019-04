"Inoltre, - prosegue l'azienda regionale - il personale delle sedi di Palermo e Catania, per adempiere al suddetto servizio (back-office), ha dato la disponibilità anche per domenica 28 aprile pertanto numerosi utenti e professionisti potranno ricevere nel corso della giornata 'festiva' nella loro casella di posta elettronica le credenziali di accesso all’area riservata.

PALERMO - Fino alla scadenza del 30 aprile, al fine di esitare il maggior numero di richieste di "rottamazione delle cartelle" pervenute in quantità straordinaria negli ultimi giorni, gli uffici (back-office) di Riscossione Sicilia rimarranno aperti tutti i giorni fino a pomeriggio inoltrato, per garantire la massima operatività per il rilascio delle richieste delle credenziali pervenute telematicamente necessarie per l’accesso all’area riservata. Lo fa sapere la società regionale impegnata nelle operazioni relative alle cosiddette "rottamazioni".Gli sportelli (front-office) di oggi sabato 27 aprile sono rimasti aperti al pubblico dalle ore 8,20 fino alle 13,30, garantendo altresì un presidio (seppur ridotto) anche nel pomeriggio (ragionevolmente non oltre le 16,30) e comunque fino a smaltimento e a garanzia dei turni staccati fino alle 13,30.