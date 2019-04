. Se n'è accorto un palermitano che ha segnalato il furto. Gli agenti di polizia hanno arrestato Giuseppe Messina, Maurizio Cardella e Simone Vitrano, tutti di 31 anni, raggiunti in via Sant'Isidoro dai "Falchi" della sezione "Contrasto al Crimine Diffuso" della Squadra Mobile. Il portafogli con i documenti, abbandonato dai malviventi in un cassonetto della zona, è stato recuperato e riconsegnato dai poliziotti al proprietario. L'arresto è stato poi convalidato. (ANSA)