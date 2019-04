I seggi saranno aperti fino alle 23, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto comincerà lo spoglio che sarà seguito da LiveSicilia in diretta per tutta la notte.

Nei sette comuni dove si vota con il maggioritario a doppio turno l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgerà il 12 maggio.

A Caltanissetta, unico capoluogo chiamato al voto, ha votato il 43,55% degli elettori il 4,03% in meno rispetto alle precedenti comunali. Exploit, invece, a Gela dove l'affluenza alle 19 è cresciuta di più di 6 punti percentuale, dal 36,94% al 43,33%. Anche a Bagheria il dato è cresciuto, precisamente dell'1,8%, passando dal 44,30% al 45,38%. Dato molto positivo anche ad Alessandria della Rocca, nell'Agrigentino (+10,22%).

Nell'Agrigentino sono chiamati al voto cinque Comuni: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta; tre nel Nisseno: Caltanissetta, Gela, Mazzarino. Nel Catanese si vota a: Aci Castello, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea. Soltanto il Comune di Aidone per la provincia di Enna. Nel Messinese il numero maggiore di Comuni al voto: Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici. Nel Palermitano si rinnovano cinque amministrazioni: Bagheria, Borgetto, Bompietro, Cinisi, Monreale, Roccamena. Nel Trapanese, infine, si vota a Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.

Affluenza in calo quasi dappertutto in Sicilia, nei 34 comuni chiamati al voto per rinnovare sindaci e consigli, tranne alcune eccezioni come Bagheria, nel Palermitano, o Gela, in provincia di Caltanissetta, dove si è registrata una netta crescita rispetto all'ultima tornata. Il grafico della Regione non riporta il riepilogo della differenza con l'affluenza alle scorse comunali ma si evince che vi è un calo dei 436.567 elettori.