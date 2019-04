Un appuntamento elettorale che sarà solo l’antipasto delle Europee del 26 maggio e che, per i centri più grandi, potrebbe vedere anche il ballottaggio tra due domeniche. Le operazioni di voto, fissate per le 7 di questa mattina, si concluderanno alle 23 e a quel punto inizierà immediatamente lo scrutinio. Come detto, sono sei i comuni del Palermitano chiamati alle urne per un totale di oltre 100 mila cittadini coinvolti: le sfide più attese sono quelle di Monreale e Bagheria, a cui aggiungere Cinisi, Bompietro, Borgetto e Roccamena.Nella città normanna, il cui Duomo è patrimonio dell’Unesco, sono ben otto i candidati a sindaco, tra cui l’uscente Piero Capizzi sostenuto da pezzi del centrodestra e del centrosinistra. Tra gli sfidanti torna in pista l’ex primo cittadino Salvino Caputo, appoggiato da Forza Italia, mentre la Lega punta su Giuseppe Romanotto e Diventerà Bellissima su Alberto Arcidiacono. Il M5s scende in campo con Fabio Costantini, ma sono in corsa anche il civico Benedetto Madonia, Massimiliano Lo Biondo, vicino ai dem ma sostenuto da una lista civica, e l’ex vicesindaco Roberto Gambino, sempre di area centrosinistra. Una competizione data per incerta, anche a causa del frastagliamento delle classiche coalizioni.La città delle Ville è una delle roccaforti grilline, anche se l’uscente Patrizio Cinque non figura tra i candidati. Il M5s punta su Romina Aiello, che dovrà vedersela con altri due candidati di peso: Gino Di Stefano, che può contare su quasi tutto il centrodestra (Udc, Forza Italia, Lega, Diventerà Bellissima), e Filippo Maria Tripoli, di area popolare che gode del sostegno di ampi pezzi del Pd e di Fratelli d’Italia. Completano il quadro Antonio Belvedere, in rappresentanza della sinistra, e Angela Daniela Iannì.A Cinisi ci riprova l’uscente Giangiacomo Palazzolo, che dovrà fare i conti con Giuseppe Manzella, presidente del consiglio comunale, e Salvo Palazzolo; a Bompietro sfida a due fra l’ex vicesindaco Giuseppe Sabatino e Pier Calogero D’Anna, presidente del consiglio comunale. A Borgetto le elezioni metteranno fine al commissariamento: aspirano alla poltrona di primo cittadino la grillina Anna Maria Caruso, l’ex assessore Marco Briguglio (vicino a Fratelli d’Italia) e l’ex sindaco Luigi Garofalo. A Roccamena corsa solitaria per l’ex sindaco Giuseppe Palmeri.