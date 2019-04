I dati non sono ancora ufficiali, ma dai primi risultati che arrivano dalle sezioni sembra che a Monreale si vada verso il ballottaggio tra l'uscente Piero Capizzi e l'ex sindaco Salvino Caputo.A Roccamena il quorum resta una chimera: secondo i dati riportati dal sito della Regione, nel comune del Palermitano si sarebbe recato a votare solo il 40,18% degli aventi diritto, oltre 17 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Se i numeri saranno confermati, dal momento che c'era un solo candidato sindaco (Giuseppe Palmeri) e che il quorum non è stato raggiunto, il comune si ritroverebbe senza sindaco e si spianerebbe la strada al commissario, cui toccherebbe indire nuove elezioni.ossia Bagheria, Monreale, Cinisi, Bompietro, Roccamena e Borgetto. Le urne si sono chiuse alle 23 e nelle sezioni si stanno già contando le schede, anche se i primi dati ufficiali sono quelli relativi all’affluenza.dai due comuni a Bagheria alle 23 l’affluenza si attesta al 58,47%, mentre a Monreale al 59.16%. In quest’ultima città è disponibile anche il dato disaggregato: su 32.800 aventi diritto hanno votato in 19.406, di cui 9.759 uomini e 9.647 donne. Confrontando i numeri con quelli del 2014 riportati dal sito della Regione, emerge un calo in entrambe le realtà: cinque anni fa a Bagheria l’affluenza è stata del 63,85%, mentre a Monreale del 68,59%.rispetto al voto precedente; a Roccamena 40,18%, oltre 17 punti in meno rispetto allo scorso appuntamento elettorale; a Bompietro 59,32%, appena un punto sotto; a Borgetto 51,88%, 10% in meno.