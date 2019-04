. Il mini test di amministrative precede le Europee e pur avendo una portata ridotta rappresenta comunque, come testimonia l'impegno profuso dai leader nazionali scesi in Sicilia in questi giorni, da Matteo Salvini a Luca Zingaretti.Voto locale sì, peraltro con pochi grandi centri coinvolti: si vota solo in un capoluogo di provincia (Caltanissetta) e in soltanto due delle prime dieci città siciliane (Gela e Caltanissetta). Eppure, il piccolo test elettorale di domani ha un suo significato politico e merita di essere tenuto d'occhio.Nei 34 Comuni chiamati alle urne si voterà dalle 7 alle 23. Lo spoglio seguirà immediatamente alla chiusura delle operazioni di votoNell'Agrigentino sono chiamati al voto cinque Comuni: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta; tre nel Nisseno: Caltanissetta, Gela, Mazzarino. Nel Catanese si vota a: Aci Castello, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea. Soltanto il Comune di Aidone per la provincia di Enna. Nel Messinese il numero maggiore di Comuni al voto: Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici. Nel Palermitano si rinnovano cinque amministrazioni: Bagheria, Borgetto, Bompietro, Cinisi, Monreale, Roccamena. Nel Trapanese, infine, si vota a Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.Il tour de force elettorale di Matteo Salvini in questa settimana la dice lunga su come questo voto sia importante per il Carroccio.dove fin qui ha raccolto risultati tutto sommato modesti. Il “Capitano” non si è risparmiato, il suo comizio bagherese con una folla impressionante in piazza è assunto quasi a icona della carica suonata nell'Isola. Ci sveglieremo davvero lunedì in una Sicilia leghista? Solo pochi anni fa l'idea sarebbe suonata come una barzelletta. Ma oggi, l'ascesa nazionale di Salvini e la voglia dell'Uomo forte che serpeggia in un grosso pezzo di elettorato rende possibile questo scenario., dove per contrastare il candidato leghista di è saldata un'alleanza moderata e antipopulista con Pd e Forza Italia (una grossa parte di Forza Italia, per la precisione) alleati in chiave civica.E sempre a proposito di Lega, va tenuta d'occhiodove il Carroccio è sganciato dal resto del centrodestra, che cerca un successo senza Salvini anche per ribadire il peso della componente non leghista nella coalizione. Qui il centrosinistra si è compattato su una candidatura evergreen che richiama un periodo politicamente più fortunato per quella parte politica. Che cerca in queste elezioni di ribadire la sua esistenza in vita e di trovare nuovo slancio dopo le sberle di Regionali e Politiche. D'altro canto, le amministrative sono da sempre il terreno più congeniale al Pd, anche se in queste elezioni i dem non corrono con il loro simbolo se non nella, la cittadina scossa dagli scandali dove è voluto farsi vedere in persona il segretario Nicola Zingaretti.Se la sfida è importante per le speranze di rilancio del centrosinistra,che tradizionalmente non ha nelle Comunali il suo punto di forza, il test siciliano è altrettanto importante. Il vento sembra soffiare meno deciso nelle vele dei grillini. Fagocitati a livello nazionale dall'ingombrante alleato leghista. La Sicilia, regione più gialla d'Italia alle Politiche, può rappresentare per i pentastellati l'inizio di un cammino di ripresa o piuttosto la conferma di un allarme rosso in vista della conta delle Europee.