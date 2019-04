RAGUSA - Inizieranno domani nel Ragusano le riprese di 3 nuovi episodi della popolare fiction tv 'Il Commissario Montalbano'. La troupe della Palomar, casa di produttrice della serie, è già sul posto da diversi giorni per preparare a girare le prime scene. Anche Luca Zingaretti è già a Ragusa con tutta la famiglia ed è pronto a girare. Si comincia a nella frazione balneare di Marina di Ragusa dove è previsto l'arrivo di tanti turisti e appassionati, approfittando del ponte del Primo Maggio, per vedere dal vivo Zingaretti nei panni di Montalbano. Il primo ciak del regista Alberto Sironi è previsto per domani alle ore 9.