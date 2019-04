"Pensavano di farmi dispiacere. Invece erano belle. Ho detto loro 'buona vita e figli maschi'". Il leader della Lega Matteo Salvini, commenta così il bacio saffico tra due ragazze durante un selfie col ministro dell'Interno a margine di un comizio elettorale a Caltanissetta. "Ognuno per me può amare chi vuole. Figuriamoci se voglio lo Stato in camera da letto - aggiunge Salvini -. Ognuno ama chi vuole, fa quello che vuole, basta che non si dica che sono superate le parole mamma e papà. Perché un bambino, per venire al mondo, ha bisogno di mamma e papà".