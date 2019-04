PALERMO - Saverio Romano lancia da Palermo la sua campagna elettorale per le Europee. E all'evento prende parte anche il numero uno di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciché. "Grazie è la parola più bella. Perché esprime gratitudine. E io vi dico grazie per il vostro sostegno. Ma il mio grazie più sentito e autentico va a Silvio Berlusconi perché ha costruito una casa politica che è la nostra casa, dei liberali, dei popolari, dei moderati, del Centro, in una congiuntura che vede trionfare gli ismi: populismi e sovranismi che mettono a rischio i valori per i quali abbiamo lottato tutta una vita. Siamo per una società solidale e contro il fascismo. A chi si fa fotografare con il mitra in mano preferiamo chi si fa fotografare con un bambino in braccio". Così Saverio Romano, candidato alle elezioni Europee nella lista di Forza Italia collegio Isole. Presenti all'appuntamento Gianfranco Miccichè, Maurizio Lupi, Gabriella Giammanco, Toto Cordaro, Roberto Lagalla, Vincenzo Figuccia, Totò Cuffaro.