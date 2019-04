Spagna oggi al voto. I socialisti sono dati per favoriti, anche se non abbastanza per ottenere una maggioranza assoluta in parlamento senza alleanze. Il premier Pedro Sanchez potrebbe dunque cercare di formare una coalizione col partito di sinistra anti-austerity di Iglesias. L'incertezza è sui risultati dei partiti di destra, che potrebbero a loro volta coalizzarsi.