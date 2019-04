24^ Edizione della Sagra dell’Arancia

Piero Mogavero

, in provincia di Palermo,. Il Comune di Scillato, noto per la presenza di numerosi sorgenti di acqua ed ubicato nel Parco delle Madonie, mantiene vivo l’impegno per rafforzare l’eccellenza di un prodotto tipico locale.cosa significa per il Comune di Scillato essere giunto alla 24^ edizione:Indubbiamente ne siamo orgogliosi. La Sagra dell’Arancia è un appuntamento consolidatosi nel tempo, una tradizione che da semplice festa della comunità è diventata richiamo per tanti turisti e visitatori.Vicesindaco, la Sagra dell’Arancia è una festa simbolo del territorio e promuove un prodotto tipico locale, l’arancia “biondo”, che qualità ha?legata al territorio collinare e al suo microclima. Possiede un notevole contenuto di calcio, fosforo e ferro oltre naturalmente ad un’alta quantità di vitamina. Si distingue da altre varietà per la sua buccia giallo-dorato intenso, ricca in oli essenziali e profumata e per il sapore gradevole e dissetante della sua polpa di colore arancio. Inoltre va ricordato che la coltivazione avviene con metodo biologico in cui le piante vengono irrigate con le acque purissime delle nostre sorgenti.Questo prodotto è inserito nel circuito agroalimentare nazionale ed internazionale, oppure i produttori incontrano le note difficoltà legate alla grande distribuzione?come prodotto agroalimentare tradizionale siciliano; ed oggi grazie alla presenza di giovani agricoltori che hanno creduto ed investito nel territorio in cui vivono, invertendo il processo di abbandono delle campagne, si riesce a garantire una distribuzione in territorio nazionale ed estero.Quale sarà il programma e quale percorso storico e culturale seguirà prima dell’apertura dell’area gastronomica?, si potranno visitare le sorgenti di Scillato, aperte al pubblico in via del tutto eccezionale, sino alle ore 13:00. Quest’anno il percorso storico culturale, che prevede la visita del Museo dell’Acqua, del Santuario Maria SS. Della Catena e dei Mulini, verrà garantito anche nel pomeriggio. L’apertura del percorso gastronomico con degustazioni di prodotti all’arancia è fissata alle ore 17:00 e sarà totalmente gratuita. E per concludere durante l’intera manifestazione, spettacoli itineranti, arte, musica e folklore, allieteranno ed accompagneranno il visitatore a trascorrere una piacevole giornata in quello che molti definiscono il giardino delle madonie.